Russia e Ucraina, scambio di attacchi a lungo raggio

Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina con una nuova escalation di attacchi a lungo raggio. Mosca afferma di aver colpito porti, infrastrutture militari e logistiche ucraine, mentre Kiev rivendica raid contro un bombardiere strategico Tu-95 e diversi impianti energetici in territorio russo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha assicurato che l'Ucraina continuerà a colpire obiettivi in profondità oltre il confine.