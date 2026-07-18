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Russia e Ucraina, scambio di attacchi a lungo raggio

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Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina con una nuova escalation di attacchi a lungo raggio. Mosca afferma di aver colpito porti, infrastrutture militari e logistiche ucraine, mentre Kiev rivendica raid contro un bombardiere strategico Tu-95 e diversi impianti energetici in territorio russo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha assicurato che l'Ucraina continuerà a colpire obiettivi in profondità oltre il confine.

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