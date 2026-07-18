Nuovi raid Usa su Iran che risponde colpendo basi nel Golfo

Si intensifica lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Per la settima notte consecutiva Washington ha colpito obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Teheran ha risposto nella notte con attacchi contro basi americane e alleate nei Paesi del Golfo, mentre entrambe le parti rilanciano le minacce. L'escalation accresce i timori di un'estensione del conflitto nell'intera regione.
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