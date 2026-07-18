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Norvegia, incendio distrugge oltre 100 abitazioni

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Un vasto incendio ha distrutto oltre 100 abitazioni nei pressi di Drammen, circa 50 chilometri a ovest di Oslo. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate anche alle aree boschive circostanti, rendendo necessaria l'evacuazione di centinaia di residenti. Oltre 60 vigili del fuoco, supportati da elicotteri, hanno operato sul posto per contenere il rogo, che è rimasto a lungo fuori controllo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

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