New York, protesta contro i raid anti-immigrazione dell'ICE

Centinaia di manifestanti si sono riuniti a Foley Square, nel cuore di Manhattan, per protestare contro le operazioni dell'agenzia federale per l'immigrazione ICE. Durante il presidio sono stati esposti cartelli e pronunciati interventi in sostegno delle comunità di immigrati, ricordando anche il leader dei diritti civili John Lewis. L'iniziativa si inserisce nella serie di proteste organizzate negli ultimi mesi in diverse città degli Stati Uniti contro le politiche dell'immigrazione.