India, primo lancio orbitale per un razzo spaziale privato

La startup indiana Skyroot Aerospace ha completato con successo il primo lancio orbitale del razzo Vikram-1 dal centro spaziale di Sriharikota. Il vettore ha immesso il suo carico utile in un'orbita di 450 chilometri, permettendo all'India di diventare il terzo Paese al mondo a raggiungere questo traguardo attraverso un'impresa privata. La missione servirà a validare i sistemi del razzo in vista dell'avvio dei futuri lanci commerciali.
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