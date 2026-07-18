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India, primo lancio orbitale per un razzo spaziale privato

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La startup indiana Skyroot Aerospace ha completato con successo il primo lancio orbitale del razzo Vikram-1 dal centro spaziale di Sriharikota. Il vettore ha immesso il suo carico utile in un'orbita di 450 chilometri, permettendo all'India di diventare il terzo Paese al mondo a raggiungere questo traguardo attraverso un'impresa privata. La missione servirà a validare i sistemi del razzo in vista dell'avvio dei futuri lanci commerciali.

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