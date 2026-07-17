Colombia, maxi sequestro di droga da 120 milioni di dollari

La marina militare della Colombia ha sequestrato oltre tre tonnellate di cloridrato di cocaina a bordo di un motoscafo al largo delle coste caraibiche. Cinque persone sono state arrestate mentre tentavano di trasportare il carico, del valore di oltre 120 milioni di dollari, verso l'America Centrale. Nicolas Guzman Salas, comandante della Guardia Costiera dei Caraibi, ha spiegato che l'operazione ha sottratto ingenti risorse al narcotraffico e alla criminalità transnazionale.
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