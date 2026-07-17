Germania, l'esercito in azione contro gli incendi boschivi

L'esercito tedesco è intervenuto con elicotteri antincendio per contrastare il vasto rogo nel Parco nazionale di Müritz, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Le fiamme hanno già interessato circa 320 ettari di foresta. Le operazioni sono complicate dalla presenza di ordigni inesplosi in un'ex area di addestramento militare, che impediscono ai vigili del fuoco di accedere a parte della zona.