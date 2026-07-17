Vasto rogo in Spagna, fiamme e sgomberi a Uncastillo

Un vasto incendio boschivo ha colpito la località di Uncastillo, vicino a Saragozza, nel nord della Spagna. I vigili del fuoco hanno lottato contro le fiamme e, secondo i media locali, circa 600 residenti del paese sono stati evacuati. L'ondata di roghi che sta colpendo il sud dell'Europa, stando agli esperti meteo, sarebbe collegata agli effetti del cambiamento climatico.