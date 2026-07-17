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Siccità in Francia, la Loira in secca come ad agosto

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La Loira registra livelli d'acqua insolitamente bassi nei pressi di Langeais, nella Francia occidentale, mentre gran parte del Paese è alle prese con una siccità definita “eccezionale”. La portata del fiume è già paragonabile a quella normalmente osservata nel mese di agosto, dopo le ripetute ondate di calore che hanno colpito la Francia da maggio. In 99 dipartimenti sono in vigore restrizioni all'uso dell'acqua, di cui 48 al massimo livello di allerta.

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