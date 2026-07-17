New York, asta record per la maglia di Pelé dei Mondiali '58

La storica maglia numero 10 indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 4,9 milioni di dollari. Si tratta dell'articolo legato alla leggenda del Brasile più costoso di sempre e della seconda maglia da calcio più preziosa della storia, superata solo da quella quella della "Mano de Dios" di Diego Maradona del 1986.
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