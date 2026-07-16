Gaza, nuovi raid israeliani causano altre vittime

Nuovi attacchi israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza. Un edificio è stato danneggiato nel campo profughi di Al-Nuseirat, mentre a Gaza City, secondo fonti sanitarie locali, tre persone sono morte in due distinti episodi: due in un raid aereo e una nel bombardamento di un carro armato. L'esercito israeliano non ha rilasciato commenti immediati. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, dall'inizio della tregua dello scorso ottobre oltre 1.100 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani, mentre i raid proseguono quasi quotidianamente.