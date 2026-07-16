Algeria, incendio in un orfanotrofio: morti 11 bambini

Undici persone, tra cui bambini ospitati nella struttura, sono morte in un incendio scoppiato in un orfanotrofio in un quartiere di Mohammadia, vicino ad Algeri. Altre 19 persone sono rimaste ferite, mentre cinque ospiti con disabilità sono stati messi in salvo dai soccorritori. Le autorità non hanno ancora reso note le cause del rogo. L'incendio si è verificato mentre il Paese è interessato da una forte ondata di caldo che negli ultimi giorni ha favorito numerosi incendi.
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