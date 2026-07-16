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Missili russi su Kiev: due morti e incendi in città

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Un attacco con missili balistici russi ha colpito nella notte almeno due quartieri di Kiev, provocando incendi e la morte di due persone. Secondo le autorità ucraine, altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 16 anni. Le esplosioni hanno innescato vasti roghi in magazzini e camion parcheggiati, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme.

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