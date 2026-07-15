Parlamento approva legge su fine vita in Francia

L'Assemblea nazionale francese ha approvato in via definitiva la legge sul fine vita. Il presidente Emmanuel Macron ha definito il via libera "il compimento di un impegno assunto con i francesi nel 2022". Macron ha quindi chiarito per una questione "tanto intima quanto grave", che riguarda "la vita, la sofferenza e la dignità", era possibile "un solo metodo: prendersi il tempo dell'ascolto, del dialogo e del dibattito".
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