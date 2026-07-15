Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parlamento approva legge su fine vita in Francia

Mondo

L'Assemblea nazionale francese ha approvato in via definitiva la legge sul fine vita. Il presidente Emmanuel Macron ha definito il via libera "il compimento di un impegno assunto con i francesi nel 2022". Macron ha quindi chiarito per una questione "tanto intima quanto grave", che riguarda "la vita, la sofferenza e la dignità", era possibile "un solo metodo: prendersi il tempo dell'ascolto, del dialogo e del dibattito".

Prossimi video

Parlamento approva legge su fine vita in Francia

Mondo

Uk, l'ultimo intervento alla Camera di Keir Starmer

Mondo

Sky TG24, Timeline, I raid americani in Iran e gli attacchi di Teheran nei Paesi del Golfo

Mondo

Teheran, murales contro Trump tra slogan di vendetta

Mondo

San Francisco, barca affonda: un morto e due dispersi

Mondo

Starmer scherza sui Mondiali: "Probabilmente prima e ultima volta che mi paragonano a Bellingham"

Mondo