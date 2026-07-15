Teheran, murales contro Trump tra slogan di vendetta

Nuovi murales antiamericani sono comparsi nel centro di Teheran durante l'escalation tra Iran e Stati Uniti dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei. In Piazza Enghelab un'opera raffigura Donald Trump in una bara avvolta dalla bandiera Usa con la scritta "Uccidiamo Trump". In Piazza Palestina un grande murale mostra la Casa Bianca in fiamme e bare con i volti di esponenti statunitensi, accompagnate dallo slogan "Sangue per sangue, occhio per occhio".