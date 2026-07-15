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San Francisco, barca affonda: un morto e due dispersi

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Tragedia nella baia di San Francisco: un battello con 19 persone a bordo è affondato vicino ad Alcatraz. Un passeggero è morto, due risultano dispersi. Sedici persone sono state salvate, tre ricoverate, mentre secondo la CBS risulta deceduto anche un cane a bordo dell'imbarcazione. In corso una vasta operazione di ricerca dopo il ribaltamento dell’imbarcazione.

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