Iran, Trump minaccia: "Trattative o nuova escalation"

Nuovo scontro a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver ricevuto segnali di apertura dall'Iran per un accordo, minacciando in caso contrario massicci attacchi a centrali e ponti a partire dalla prossima settimana, senza escludere l'invio di truppe di terra. Pronta la replica del ministero degli Esteri iraniano, che attraverso il suo portavoce Esmaeil Baghaei ha negato ogni piano di negoziato.
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