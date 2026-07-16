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Gli Usa diffondono il video degli ultimi raid contro l'Iran

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Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha diffuso le immagini di quella che definisce l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani, condotta su ordine del presidente Donald Trump. Secondo Washington, i raid hanno colpito centri di comando, siti di difesa aerea, capacità missilistiche e infrastrutture di sorveglianza costiera, anche nell'area di Bandar Abbas.

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