Gli Usa diffondono il video degli ultimi raid contro l'Iran

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha diffuso le immagini di quella che definisce l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani, condotta su ordine del presidente Donald Trump. Secondo Washington, i raid hanno colpito centri di comando, siti di difesa aerea, capacità missilistiche e infrastrutture di sorveglianza costiera, anche nell'area di Bandar Abbas.
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