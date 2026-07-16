Spagna, rogo in Aragona: evacuati centinaia di residenti

Un vasto incendio boschivo continua a interessare la regione spagnola dell'Aragona, dove sono già andati in fumo oltre 4.500 ettari. Le autorità hanno disposto l'evacuazione di centinaia di persone da diversi centri abitati e dichiarato il livello 2 di emergenza, mentre il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento.
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