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Siccità in Grecia, dichiarata l'emergenza in sette isole

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In Grecia sette isole hanno dichiarato lo stato di emergenza per la gravissima siccità che sta colpendo il Paese. Ad Astypalea le riserve dell'unico lago artificiale sono ridotte a un sesto. Le autorità hanno tagliato l'acqua agli agricoltori e installato dissalatori d'emergenza per far fronte all'afflusso di turisti che fa lievitare la popolazione estiva.

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