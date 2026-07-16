Siccità in Grecia, dichiarata l'emergenza in sette isole

In Grecia sette isole hanno dichiarato lo stato di emergenza per la gravissima siccità che sta colpendo il Paese. Ad Astypalea le riserve dell'unico lago artificiale sono ridotte a un sesto. Le autorità hanno tagliato l'acqua agli agricoltori e installato dissalatori d'emergenza per far fronte all'afflusso di turisti che fa lievitare la popolazione estiva.
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