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Incendio a Fontainebleau, Macron visita la foresta

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Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato nella foresta di Fontainebleau, riserva della biosfera UNESCO a sud-est di Parigi, devastata da un vasto incendio che ha bruciato oltre 2mila ettari di vegetazione. Il rogo, favorito dal caldo torrido, ha imposto l'evacuazione di circa mille persone e il blocco dell'autostrada A6. Macron ha ringraziato i soccorritori e ha annunciato un piano immediato di riforestazione.

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