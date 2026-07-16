Incendio a Fontainebleau, Macron visita la foresta

Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato nella foresta di Fontainebleau, riserva della biosfera UNESCO a sud-est di Parigi, devastata da un vasto incendio che ha bruciato oltre 2mila ettari di vegetazione. Il rogo, favorito dal caldo torrido, ha imposto l'evacuazione di circa mille persone e il blocco dell'autostrada A6. Macron ha ringraziato i soccorritori e ha annunciato un piano immediato di riforestazione.