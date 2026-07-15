Turchia, incendio a Milas: elicotteri e canadair in azione

Nella Turchia sud-orientale i vigili del fuoco sono impegnati a contenere un vasto incendio boschivo scoppiato nel territorio di Milas. Per contrastare l'avanzata delle fiamme, le squadre di soccorso a terra sono supportate dall'alto da elicotteri e canadair antincendio che effettuano continui lanci d'acqua sulle aree colpite sia di giorno sia durante le ore notturne.