Cile, emergenza per l'arrivo del fronte di El Niño

Il Cile ha dichiarato lo stato d'emergenza preventivo in dieci regioni in vista dell'arrivo di un intenso fronte di maltempo legato a El Niño. Secondo i meteorologi, tra martedì e sabato sono previste piogge abbondanti in gran parte del Paese, con accumuli fino a 180 millimetri nell'area di Santiago. Le autorità hanno disposto misure preventive, tra cui la chiusura di alcune scuole e l'invito alla popolazione a preparare un kit di emergenza.
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