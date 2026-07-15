Cuba è stata colpita dal terzo blackout nazionale in nove giorni, dopo il nuovo collasso della rete elettrica. La crisi energetica, che interessa da mesi l'isola, è aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti, che ha ridotto le forniture di carburante necessarie per alimentare le centrali. Le continue interruzioni di corrente stanno alimentando il malcontento della popolazione e nuove proteste contro la situazione energetica del Paese.
Prossimi video
Cina, avviati test su cane guida robot per non vedenti
Mondo
Turchia, incendio a Milas: elicotteri e canadair in azione
Mondo
Ucraina, von der Leyen e i leader europei arrivati a Kiev
Mondo
Cile, emergenza per l'arrivo del fronte di El Niño
Mondo
Cuba, terzo blackout nazionale in nove giorni
Mondo
Mondiali, la famiglia reale esulta per la Spagna in finale. VIDEO
Mondo
Trump cambia idea sul pedaggio nello stretto di Hormuz
Mondo