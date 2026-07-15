Cuba, terzo blackout nazionale in nove giorni

Cuba è stata colpita dal terzo blackout nazionale in nove giorni, dopo il nuovo collasso della rete elettrica. La crisi energetica, che interessa da mesi l'isola, è aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti, che ha ridotto le forniture di carburante necessarie per alimentare le centrali. Le continue interruzioni di corrente stanno alimentando il malcontento della popolazione e nuove proteste contro la situazione energetica del Paese.