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Scheletro di T-Rex venduto per 50,1 milioni di dollari

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Lo straordinario scheletro di Tyrannosaurus rex ribattezzato "Gus" è stato venduto all’asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 50,1 milioni di dollari, diventando il fossile più costoso della storia. Rinvenuto in un ranch del Dakota del Sud e risalente a 67 milioni di anni fa, il maestoso esemplare è lungo oltre 11 metri e completo al 61%. Prende il nome dal vecchio proprietario del terreno, scomparso durante le delicate operazioni di scavo. Prima dell’asta, il suo valore era stato stimato intorno ai 30 milioni di dollari. Per la prima volta nella storia delle aste paleontologiche, l'acquisto include anche i diritti di copyright e riproduzione dell'esemplare.

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