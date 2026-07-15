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Ucraina, von der Leyen e i leader europei arrivati a Kiev

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La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e diversi leader dell'Europa sud-orientale sono arrivati a Kiev per prendere parte a un vertice sulla produzione bellica e sulla difesa. Tra i presenti figurano le delegazioni di Croazia, Slovenia, Romania, Moldavia, Serbia, Bulgaria, Albania, Montenegro e Macedonia del Nord. Il summit punta a rafforzare la cooperazione tra le industrie della difesa dell'Ucraina e dell'Unione europea.

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