Ucraina, von der Leyen e i leader europei arrivati a Kiev

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e diversi leader dell'Europa sud-orientale sono arrivati a Kiev per prendere parte a un vertice sulla produzione bellica e sulla difesa. Tra i presenti figurano le delegazioni di Croazia, Slovenia, Romania, Moldavia, Serbia, Bulgaria, Albania, Montenegro e Macedonia del Nord. Il summit punta a rafforzare la cooperazione tra le industrie della difesa dell'Ucraina e dell'Unione europea.
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