Cina, avviati test su cane guida robot per non vedenti

Nella provincia cinese dell'Hebei sono stati avviati i test sul campo per un cane guida robotico. Il dispositivo è dotato di sensori multimodali avanzati e modelli di intelligenza artificiale. In grado di fungere da navigatore all'aperto e da compagno domestico per le persone non vedenti, il robot può identificare gli ostacoli, pianificare percorsi, salire scale e offrire funzioni di monitoraggio della salute, con l'obiettivo di superare i limiti di disponibilità, le difficoltà di addestramento e i costi dei cani guida tradizionali. Dotato di ricarica rapida, il dispositivo offre anche la possibilità di fare videochiamate ed è dotato di un sistema per inviare allarmi in caso di caduta.