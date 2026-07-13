Madrid, auto precipita nella metro Begoña: due feriti

Nella zona nord di Madrid, un'auto si è scontrata con un altro veicolo ed è precipitata nella scalinata della stazione della metropolitana Begoña. I servizi di emergenza hanno estratto i due occupanti del mezzo rimasti feriti nello schianto e hanno rimosso il mezzo con una gru. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire esattamente la dinamica dell'incidente.