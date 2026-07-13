Cina, il fenomeno della “cascata inversa” nato dal tifone

Il tifone Bavi ha toccato sabato la costa della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. A causa del tifone, si è verificato un fenomeno raro noto come “cascata al contrario” presso la cascata di Dalongqiu sul monte Yandang, a Wenzhou. Spinta da violente raffiche di vento, l’acqua che scendeva a cascata è stata sollevata verso l’alto contro la forza di gravità, creando uno spettacolo surreale in cui la cascata sembrava slanciarsi verso il cielo. Secondo quanto riportato, la cascata vanta un dislivello verticale di 197 metri.