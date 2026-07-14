Filippine, il vulcano Mayon in eruzione da 190 giorni

Non si ferma l'eruzione del vulcano Mayon nelle Filippine, attivo ormai da 190 giorni consecutivi tra colate laviche, flussi piroclastici e frane di roccia. L'Istituto di vulcanologia locale (PHIVOLCS) mantiene l'allerta di Livello 3, con il divieto di accesso all'area rossa nel raggio di sei chilometri dal cratere. Le autorità locali monitorano la situazione senza sosta a causa della risalita del magma.
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