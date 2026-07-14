Gibilterra, addio ai controlli al confine con la Spagna

Dopo anni di negoziati seguiti alla Brexit, Unione europea e Regno Unito hanno raggiunto un accordo che prevede l'eliminazione dei controlli alla frontiera terrestre tra Gibilterra e la Spagna. L'intesa punta a rendere più rapidi gli spostamenti di persone e merci, agevolando in particolare i circa 15mila lavoratori che ogni giorno attraversano il confine. I controlli per chi arriva da Paesi esterni all'area Schengen saranno invece effettuati al porto e all'aeroporto di Gibilterra.