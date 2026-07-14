Iran, incendio nell'isola di Kish dopo i nuovi raid USA

Un vasto incendio è stato ripreso nel porto dell'isola iraniana di Kish, nel Golfo Persico, mentre gli Stati Uniti annunciavano una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I media iraniani hanno riferito di esplosioni anche a Bandar Abbas e sulle isole di Qeshm e Abu Musa. Secondo quanto riferito da Washington, i raid rappresentano il terzo giorno consecutivo di operazioni militari statunitensi contro obiettivi iraniani.