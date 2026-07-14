Un vasto incendio è stato ripreso nel porto dell'isola iraniana di Kish, nel Golfo Persico, mentre gli Stati Uniti annunciavano una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I media iraniani hanno riferito di esplosioni anche a Bandar Abbas e sulle isole di Qeshm e Abu Musa. Secondo quanto riferito da Washington, i raid rappresentano il terzo giorno consecutivo di operazioni militari statunitensi contro obiettivi iraniani.
Prossimi video
Filippine, il vulcano Mayon in eruzione da 190 giorni
Mondo
Francia, la parata militare del 14 luglio
Mondo
Gibilterra, addio ai controlli al confine con la Spagna
Mondo
Iran, incendio nell'isola di Kish dopo i nuovi raid USA
Mondo
Usa, le prime immagini della sparatoria nel Maine
Mondo
Cina, faro galleggiante travolge le linee elettriche
Mondo
Usa, manifestazioni in Maine dopo un nuovo omicidio dell’ICE
Mondo