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Iran, incendio nell'isola di Kish dopo i nuovi raid USA

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Un vasto incendio è stato ripreso nel porto dell'isola iraniana di Kish, nel Golfo Persico, mentre gli Stati Uniti annunciavano una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I media iraniani hanno riferito di esplosioni anche a Bandar Abbas e sulle isole di Qeshm e Abu Musa. Secondo quanto riferito da Washington, i raid rappresentano il terzo giorno consecutivo di operazioni militari statunitensi contro obiettivi iraniani.

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