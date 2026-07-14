Cina, faro galleggiante travolge le linee elettriche

Il tifone Bavi lascia danni importanti lungo il suo percorso in Cina. A Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning, sui social media cinesi è stato diffuso il video di un faro che galleggiava lungo il fiume Hunhe, recidendo una linea elettrica ad alta tensione. Le autorità hanno confermato ai media locali che il faro era stato ritrovato a valle del fiume Hunhe il 14 luglio. Le forti piogge dovrebbero persistere nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning fino al 14 luglio, con acquazzoni estremi in alcune zone, poiché il tifone Bavi sta spingendo verso nord ingenti quantità di umidità tropicale, creando un flusso costante di aria umida verso il nord del Paese: quest’anno si tratta del ciclone tropicale più longevo nella regione Asia-Pacifico