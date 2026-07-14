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Bruxelles, incendio in un cantiere: vittime e dispersi

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Un incendio è si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir "alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore" del complesso, mentre "sei persone risultano disperse".

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