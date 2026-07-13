Congo, casi di Ebola in 5 province: in totale 1.900 infetti

Non si ferma il contagio da Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, ormai diffuso in 5 province. Il numero delle persone contagiate dal virus si attesta sui 1.900 casi, di cui circa 700 decessi. Le indagini indicano che i casi rilevati nelle due province erano epidemiologicamente collegati all’epicentro dell’epidemia nella provincia di Ituri attraverso contatti e spostamenti della popolazione. L’epidemia, causata dal virus Ebola Bundibugyo, è stata dichiarata il 15 maggio.
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