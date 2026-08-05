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Emergenza a Ceuta, migranti accampati vicino al cimitero

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A Ceuta centinaia di migranti si sono accampati vicino al cimitero della città a causa della saturazione dei centri di accoglienza. Dopo l'arrivo di 72mila persone in una settimana, l'exclave spagnola chiede il trasferimento nel continente di circa 1.100 minori non accompagnati rimasti sul territorio. Durante la recente ondata migratoria verso l'Unione Europea hanno perso la vita 75 persone.

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