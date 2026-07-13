Guerra in Ucraina, attaccato un grande porto nel Mar Nero

Il Ministero della Difesa russo ha diffuso il 12 luglio un video degli attacchi con droni contro obiettivi nel porto ucraino di Chernomosk, uno dei più grandi del Mar Nero. Il ministero ha dichiarato che le forze russe hanno utilizzato droni d'attacco della serie Geranium per colpire un'imbarcazione trasformata in peschereccio per il lancio di veicoli di superficie senza equipaggio, una motovedetta, un traghetto e una nave da carico, al fine di indebolire la capacità delle forze armate ucraine di trasportare armi e attrezzature militari nell'area operativa del Mar Nero.
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