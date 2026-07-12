La sosia russa di Haaland conquista i social

Mentre Erling Haaland è stato uno dei protagonisti del Mondiale 2026 con la sua Norvegia, la sua sosia russa conquista i social. Anastasia Kostromitina, 24 anni, è diventata virale su Instagram con video in cui imita il bomber del Manchester City: uno ha superato 110 milioni di visualizzazioni e 5 milioni di like. La somiglianza, notata da un’amica, inizialmente non le piaceva, ma è diventata un’opportunità per la sua carriera da modella. Oggi segue il calcio e sogna di incontrare Haaland.