La sosia russa di Haaland conquista i social

Mentre Erling Haaland è stato uno dei protagonisti del Mondiale 2026 con la sua Norvegia, la sua sosia russa conquista i social. Anastasia Kostromitina, 24 anni, è diventata virale su Instagram con video in cui imita il bomber del Manchester City: uno ha superato 110 milioni di visualizzazioni e 5 milioni di like. La somiglianza, notata da un’amica, inizialmente non le piaceva, ma è diventata un’opportunità per la sua carriera da modella. Oggi segue il calcio e sogna di incontrare Haaland.
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