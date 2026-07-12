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Festa allo Zoo di Chongqing, panda Wang Shu compie un anno

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Il cucciolo di panda Wang Shu ha festeggiato il suo primo compleanno allo zoo di Chongqing. La femmina, nata di soli 188 grammi, ha raggiunto il peso di 36,5 chili. Durante la celebrazione è stato svelato il nome ufficiale e si è svolto il rito tradizionale cinese dello zhuazhou, in cui il piccolo panda ha esplorato diversi oggetti di buon auspicio per il suo futuro.

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