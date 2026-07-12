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Le ultime apparizioni pubbliche di Lindsey Graham

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Le immagini mostrano una delle ultime apparizioni pubbliche del senatore repubblicano Lindsey Graham, morto a 71 anni dopo una "breve e improvvisa malattia". Il video è stato girato a Kyiv, dove il giorno prima del decesso aveva incontrato il presidente Volodymyr Zelensky per discutere del sostegno militare all'Ucraina e delle sanzioni contro la Russia. Figura di spicco del Partito Repubblicano, lascia vacante il seggio della Carolina del Sud in Senato.

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