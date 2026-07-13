Bangkok, individuata la probabile causa del rogo nel pub

Secondo le autorità thailandesi, un corto circuito nell'impianto di aria condizionata è la causa più probabile dell'incendio che ha devastato un pub di Bangkok nella notte tra domenica e lunedì. Il rogo ha provocato 27 morti e 63 feriti. Le indagini sono ora concentrate anche sulle vie di fuga del locale, per accertare se le uscite di emergenza fossero accessibili mentre centinaia di persone cercavano di mettersi in salvo.