Rogo Andalusia,decine di morti: originato da cavo elettrico?

Potrebbe essere stata la caduta di un cavo elettrico all'origine dell'incendio divampato giovedì pomeriggio a Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almería, che ha causato decine di vittime. Oltre mille le persone evacuate, più di venti i dispersi: centinaia di soccorritori sono al lavoro e la Guardia Civil ha avviato battute casa per casa nelle zone colpite, come reso noto dal presidente della Junta de Andalucía Juanma Moreno. La maggior parte dei morti è stata trovata all'interno di auto, lungo una strada secondaria nei pressi di Bédar, dove le persone sono rimaste intrappolate mentre cercavano una via di fuga. Il premier Pedro Sánchez ha assicurato il dispiegamento di tutti i mezzi del governo, mentre il Re Felipe VI e la Regina Letizia hanno espresso cordoglio alle famiglie coinvolte.