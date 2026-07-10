La spesa consegnata coi droni: boom negli Usa

Negli Stati Uniti sta crescendo la consegna della spesa con droni. A Ellenwood, in Georgia, il colosso della distribuzione Walmart in collaborazione con Wing sta ampliando il servizio che permette di ricevere prodotti alimentari e beni di prima necessità in pochi minuti. I velivoli decollano da aree dedicate vicino ai supermercati e raggiungono direttamente le abitazioni, evitando il traffico. I voli durano in media meno di cinque minuti. La FAA sta elaborando nuove regole per favorire l’espansione del settore, mentre Walmart punta a portare il servizio in oltre 270 punti vendita entro il 2027, raggiungendo più di 40 milioni di consumatori.