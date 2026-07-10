Record storico, il drone DJI EV50 vola sopra l'Everest

Il drone DJI EV50 ha stabilito un record di volo raggiungendo la quota di 8.861 metri sulla parete nord dell'Everest. Il velivolo elettrico a decollo verticale è stato utilizzato da una spedizione scientifica cinese per raccogliere campioni di elementi inquinanti atmosferici nella troposfera ad alta quota. Durante la missione di 12 giorni il mezzo ha affrontato temperature estreme e forti venti completando 32 voli.
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