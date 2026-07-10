Spagna, vasto rogo in Andalusia: morti e feriti a Bedar

In Spagna un devastante incendio boschivo scoppiato a Los Gallardos ha colpito l'Andalusia provocando diversi morti, feriti e dispersi. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita a Bedar all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme. Le autorità hanno evacuato interi comuni. Il premier Pedro Sanchez ha espresso profondo cordoglio per una tragedia definita senza precedenti. Secondo quanto riporta la Farnesina, non risultano italiani coinvolti negli incendi.