Taiwan, la città di Taipei si prepara al tifone Bavi

A Taiwan sono stati distribuiti sacchi di sabbia ai residenti di Taipei per l'avvicinamento di Typhoon Bavi, che minaccia piogge torrenziali, forti venti e alluvioni. Pur non essendo previsto il passaggio dell'occhio del ciclone su Taipei, nella zona sono attese precipitazioni molto importanti. I mercati finanziari e gli uffici del nord e dell'est del Paese sono stati chiusi, mentre le compagnie aeree hanno cancellato i voli.
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