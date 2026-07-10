Taiwan, la città di Taipei si prepara al tifone Bavi

A Taiwan sono stati distribuiti sacchi di sabbia ai residenti di Taipei per l'avvicinamento di Typhoon Bavi, che minaccia piogge torrenziali, forti venti e alluvioni. Pur non essendo previsto il passaggio dell'occhio del ciclone su Taipei, nella zona sono attese precipitazioni molto importanti. I mercati finanziari e gli uffici del nord e dell'est del Paese sono stati chiusi, mentre le compagnie aeree hanno cancellato i voli.