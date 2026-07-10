Cina, incendio in un calzaturificio: almeno 28 morti

A Jinjiang, nella provincia cinese di Fujian, un vasto incendio è scoppiato in uno stabilimento calzaturiero, provocando almeno 28 morti. All'interno dell'edificio di cinque piani si trovavano 239 persone: la maggior parte è stata evacuata dai soccorritori, ma per 28 di loro non c'è stato nulla da fare. Il rogo è divampato in un'officina al piano terra dove erano ammassati diversi materiali infiammabili. Le autorità cinesi hanno congelato i conti dei proprietari dell'azienda e avviato le indagini per chiarire le cause del rogo.