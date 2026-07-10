Caldo record in Francia, fiume Loira quasi in secca

L'ondata di caldo eccezionale che sta colpendo la Francia ha ridotto il fiume Loira a un piccolo corso d'acqua tra banchi di sabbia. A partire dal 10 luglio, a causa delle temperature che toccheranno i 41 gradi, Météo-France ha posto nove dipartimenti della valle della Loira in allerta rossa, mentre altri 76 restano in arancione. L'allerta segue gli incendi che hanno costretto 10mila persone a lasciare le case nel sud del Paese.