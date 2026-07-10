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Carlo e Camilla allo Zoo di Londra per i 200 anni della ZSL

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Re Carlo III e la regina Camilla hanno celebrato il bicentenario della Zoological Society of London tra tartarughe, pinguini e chiocciole. Durante la visita, il sovrano ha scoperto i programmi di conservazione della ZSL, segnando con un punto viola due esemplari prima del loro rilascio: un modo per identificarli e monitorarne il percorso in natura

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