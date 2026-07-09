Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei contro l'Iran

Il mattino del 9 luglio gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi aerei contro l’Iran, colpendo un aeroporto e alcuni ponti ferroviari strategici. Si tratta della prima volta che gli Stati Uniti prendono di mira le infrastrutture iraniane da quando le due parti hanno raggiunto il cessate il fuoco l’8 aprile. Nelle prime ore di giovedì 9 luglio, le forze statunitensi hanno colpito l’aeroporto di Iranshahr, uccidendo una persona, secondo quanto riportato dai media locali. Gli attacchi americani hanno preso di mira anche il ponte ferroviario di Aq Tekeh Khan nella provincia di Golestan, nel nord-est dell’Iran. Sono state segnalate esplosioni anche in diverse regioni costiere strategiche, tra cui le città portuali di Bandar Abbas, Sirik, Chabahar e Bushehr, secondo quanto riportato dai media iraniani.